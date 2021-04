Odontólogos temen por su salud, pues están expuestos al virus al atender pacientes sin mascarilla

Redacción – Los odontólogos agremiados al Colegio de Cirujanos Dentistas, afirman que la campaña de vacunación contra el Covid-19 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es «desordenada y lenta».

Diferentes situaciones con las que se han topado los trabajadores de este sector de la salud, provocan que estén disgustados con la logística, pues destacan que ellos están sumamente expuestos al virus, puesto que trabajan con pacientes que no utilizan mascarilla.

La odontóloga especialista en Prostodoncia, Lilly Murillo, es una de las profesionales que realiza la denuncia pública en nombre del gremio y destaca la molestia de ella y sus colegas.

«Desde que la Caja pidió la lista (de los agremiados), el 8 de febrero se envió, pero la vacunación ha sido sumamente lenta, muy desordenada, no se sabe cuál es el parámetro de selección, cómo escogen a dónde va cada persona (a vacunarse) porque no es por orden alfabético, no es por orden de lista porque hay agremiados que se fueron en la primera lista y no los han llamado», destacó Murillo.

Una de las principales preocupaciones es que trabajan directamente con el principal canal de contagio: la saliva. Por ello, destaca que requieren agilizar el proceso para los dentistas.

Por otro lado, hace referencia al personal administrativo de la CCSS que ya fue vacunado y que realiza sus labores desde el hogar, por medio del teletrabajo.

«Nosotros estamos sumamente expuestos al virus, porque trabajamos justamente desde donde se da el contagio, con las gotas de saliva, a diferencia de otros profesionales que pueden hacer su trabajo con distancia y mascarillas. Nosotros estamos sumamente cerca del paciente y con producción del aerosol (saliva)», indicó.

Posición de la CCSS

El gerente médico de la Caja, Mario Ruiz Cubillo, indicó en conferencia de prensa que la campaña se realiza a través de las listas que envía el colegio profesional.

«El colegio profesional, a través del Ministerio de Salud, envía las listas de personas a ser vacunadas. Hemos tenido casos de personas, no precisamente del colegio de odontólogos sino de varios colegios profesionales, que se llaman y han dicho que en este momento no pueden por motivo laboral o personal, y se vuelven a llamar después», fue la respuesta de Ruiz.

Agregó que «sí se van a llamar» todos los profesionales en salud y que la meta es finalizar la inmunización del grupo 1 para el 15 de mayo.

«La idea es terminar lo más pronto posible con el grupo 1, para que todas esas personas tengan la tranquilidad de que ya están vacunados y pueden continuar con sus labores», concluyó.

Por otro lado, la odontóloga destaca que ella se tomó la tarea de acercarse al hospital de Heredia -uno de los puntos de vacunación para profesionales en salud- para conocer más del proceso, lo que la dejó con un «sin sabor» puesto que no quisieron brindarle información.

Por ello, acudió al colegio profesional para solicitar mayores detalles, pero también están a la espera de mayor información por parte de las autoridades.

«Ellos mandaron los datos a la subárea de Vigilancia Epidemiológica y a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y, a partir del momento cuando se enviaron las listas, ya no se sabe qué pasa con la campaña», explicó Murillo.

Son aproximadamente 5850 agremiados al colegio. De ellos, la vocera destaca que hay que restar:

800 que trabajan a nivel del gobierno y ya están vacunados

500 que están suspendidos o no quieren vacunarse

Otros 500 odontólogos de 58 años o más y han sido vacunados por el grupo 2 de prioridad

Dentistas que tienen consultorios en hospitales o clínicas privadas

Entonces, quedan los odontólogos que trabajan de forma independiente y a nivel privado, que sí quieren vacunarse y que están a la espera de la llamada para la cita, que serían entre 3500 y 4 mil personas, según Murillo.

Es decir, unas 8 mil dosis las que se requieren y Costa Rica ya ha recibido 865.995 vacunas por parte de Pfizer, sin contar las 43.200 de AstraZeneca.