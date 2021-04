Redacción- Costa Rica ya tiene su Selección Nacional rumbo al Campeonato Mundial de FIFA 21.

Danny Carvajal y Marco Sibaja son los dos gamers que representarán a Costa Rica en la etapa regional del FIFA eNations Series 2021, el Campeonato Mundial más importante de Selecciones en FIFA en lo que a eSports se refiere.

Ambos jugadores, que prometen prepararse intensamente para las futuras competencias regionales que iniciarán el 23 de abril, fueron los ganadores del primer y del segundo lugar, en la final para Costa Rica de este torneo.

La tarde del sábado 10 de abril, en una jornada cargada de emociones en el Gamer Lab de Monge en Escazú, Carvajal y Sibaja lograron imponerse en las justas ante Andrés Vargas e Hiram González, quienes obtuvieron el tercer y el cuarto lugar respectivamente.

Los partidos de la semifinal y final para Costa Rica del FIFA eNations Series 2021 se jugaron bajo la modalidad Bo1 (Best of one, es decir, al mejor de una partida). El primer lugar alcanzó su posición tras superar con éxito 5 llaves de competición: 1 de dieciseisavos, 1 de octavos, 1 de cuartos, 1 de semifinales y 1 de final.

FIFA eNations Series 2021 es una competencia, avalada por la FIFA, que tiene diferentes fases. La primera se juega país por país, luego hay un play off regional y un Mundial en el cual intervienen las 24 mejores Selecciones del mundo.

En la fase local, en la que la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL) ha sido la encargada de velar por el cumplimento de las reglas que rigen a este deporte, así como por el desarrollo general de la actividad con los jugadores, se inscribieron más de 1.200 gamers residentes de distintos puntos del territorio nacional, quienes se enfrentaron en diversas llaves de competición en busca de alcanzar el sueño de ser campeón.

En la etapa de clasificación, que arrancó el 18 de marzo, se realizaron 512 llaves o series. De esos partidos, 32 jugadores se ganaron el boleto para participar en la eliminatoria, que tuvo lugar entre el jueves 8 y el viernes 9 de abril y definió a los 4 gamers que se enfrentaron en la semifinal y la final que se celebró el sábado 10 en el Gamer Lab de Monge.

Durante el proceso clasificatorio participaron jugadores de distintos puntos del país, entre ellos, Puntarenas, Liberia, Guadalupe, Escazú, Alajuela, Turrialba, Desamparados, Tibás, Jacó, Cartago, Heredia y Curridabat.

“Nos emociona que Costa Rica participe por primera vez en el FIFA eNations Series 2021. Sabemos que Danny y Marco harán su mejor esfuerzo para poner el alto al país.

Ver a tantos jugadores de diferentes lugares participando en la fase local de este torneo, nos refleja que la comunidad gamer aumenta continuamente en el territorio y se encuentra atenta a mostrar sus destrezas y habilidades en eventos de este tipo.

No solo buscamos ofrecerle a los gamers lo último en hardware, software y accesorios para eSports y videojuegos, sino también experiencias únicas que apoyen su crecimiento”, manifestó Carlos Fernández, Gerente de Marca Monge.

Por su parte, Gustavo Araya, Secretario General de la FEDEFUTBOL indicó: “En la Federación Costarricense de Fútbol estamos innovando con nuevas audiencias siempre relacionadas con el apasionante mundo del fútbol y en este caso nos honra mucho finalizar satisfactoriamente el primer torneo nacional de eNations, de la mano con nuestro patrocinador Monge.

Ahora viene una nueva etapa en un mundo nuevo para la Federación, como lo es esta audiencia, pero que sin lugar a dudas será muy importante para las nuevas generaciones”.

La fase final de FIFA eNations Series 2021 se jugará en un torneo presencial con la modalidad 2v2 para Selecciones Nacionales en Copenhague, Dinamarca, compuesta por 2 jugadores que jugarán un partido en PS4.

Para llegar a la fase final, los jugadores deberán clasificar entre los primeros dos lugares de los play off regionales, en los que Costa Rica está incluido dentro de la Región Norteamericana, según indicó Roberto Borrego, Competition Manager de Costa Rica FIFA eNations Series 2021.