Producto puede causar hasta hemorragias en consumidores

Redacción – Una «droga sexual» sin permisos sanitarios, está siendo comercializada de forma ilegal en algunas «sex shops» o tiendas sexuales de artículos para adultos. Se trata de los productos «Poppers», cuya venta también se da en línea y por redes sociales.

Debido a que no cuenta con los permisos respectivos, estos productos representan un riesgo para la salud y la vida de quienes lo consuman y el Ministerio de Salud emitió una nueva alerta sanitaria.

La «droga»

Los «Poppers» se conocen como «droga sexual», pues produce estimulación y vasodilatación de manera muy rápida al ser inhalado, así como una sensación de euforia y deseo sexual.

También relaja los músculos del ano y la vagina, por lo que a menudo se utilizan durante las relaciones sexuales.

Se inhalan y están compuestos por nitritos de amilo, butilo, isobutilo, nitrito, pentilo o de propilo. Son líquidos incoloros e inodoros que se venden en pequeños envases para inhalar.

De acuerdo con Salud, el nitrato de amilo es una sustancia muy volátil e inflamatoria y nunca debe ser ingerida porque puede ser mortal.

La mayoría se vende en botellas pequeñas indicando en su etiqueta como uso: incienso líquido para aromatizar y odorizar cuartos, ambientador, pulidores, limpiador de video cabeza o limpiador de cuero.

Riesgos y efectos adversos

Entre algunos de los efectos adversos producidos son: enrojecimiento de la cara y el cuello, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, aumento de la frecuencia cardiaca e hipotensión.

La cartera de salud destaca que «puede provocar complicaciones hematológicas, como hemorragias, lo que puede dar lugar a un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo, comprometiendo la función de los mismos, así como a la aparición de anemia hemolítica».

Su uso en personas con supresión del sistema inmunológico, problemas del corazón, anemia, presión baja o alta y antecedentes de hemorragia cerebral, puede agravar su condición.

El 25 de setiembre de 2015, Salud anunció una alerta por la venta de «Poppers», los cuales se continúan comercializando en el 2021.

«Estos productos NO cuentan con registro sanitario ya que no se ha demostrado su calidad, eficacia y seguridad y no han sido evaluadas por el Ministerio de Salud, por lo que puede poner en riesgo la salud de la población», indica el comunicado de las autoridades.

Recomendaciones

1. No comprar, vender ni utilizar los productos denominados POPPERS, señalados en esta Alerta Sanitaria.

2. Si su negocio adquirió este producto, sacarlo de la estantería y comunicar a este Ministerio para su decomiso.

3. Si está utilizando estos productos suspenda su uso inmediatamente debido a los riesgos que puede representar para su salud.

El Ministerio de Salud solicita a la población denunciar a aquellos establecimientos, empresas o personas que se sospeche estén comercializando estos productos.

Para denunciar cualquier situación escribir al correo electrónico denuncias.drpis@misalud.go.cr o comunicarse al Área Rectora de Salud más cercana.

Quienes comercialicen productos sin registro sanitario se exponen a diversas sanciones, tanto administrativas como penales