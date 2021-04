Educadores exigen suspender clases presenciales inmediatamente y una vacunación agresiva

Redacción- El alto número de contagios al día de covid-19 en el país, tiene en alerta a diversos sectores que se unieron para pedir tres medidas urgentes al Gobierno.

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE), así como el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Educadores Públicos (SEC), le exigen al gobierno que suspendan las clases presenciales para volver a las virtuales de manera inmediata.

Para Gilberth Díaz presidente del SEC es necesario que las autoridades utilicen lo que resta del primer semestre para revisar los protocolos, porque el Sindicato tiene reportes de que en las escuelas se reportan uno o dos contagios, pero los centros educativos siguen normalmente trabajando.

También le piden al ministro de Salud, Daniel Salas, que se vacunen a 520 miembros del Magisterio Nacional que tienen más de 58 años y están dentro del grupo de riesgo.

“El Ministro de Salud nos dice que el Magisterio estaba en el segundo grupo, pero tenemos 520 miembros con más 58 años para que empiecen a vacunarlos. Tenemos los nombres y direcciones detalladas para que los inicien a vacunar”, señaló el presidente del SEC.

También añadió que cuentan con reportes desde el 2020 que han muertos más 163 miembros del Magisterio por covid-19 y piden que el gobierno establezca una campaña de vacunación más agresiva.

“Dicen que los niños no son foco de contagio, pero debemos proteger la vida y la salud de todos. No son los niños quienes se contagian, pero si los trabajadores de educación que viajaban en uno o dos autobuses todos los días, atienden a padres de familia y reciben a niños que viajan en buseta. Llamamos al gobierno a hacer más responsable, no pueden poner por delante lo económico por encima de la salud”, concluyó Gilberth Díaz, presidente del SEC.

Por otra parte, el secretario general del SINAE, Lenín Hernández demostró con gráficos que Costa Rica se encuentra entre los últimos países que han podido controlar el contagio por no ser tan agresivos con la inmunización.

“Necesitamos un proceso de vacunación más agresivo con más proveedores y no solo con dos casas comerciales”, manifestó Hernández.

Entre este segundo punto, exigen que se adquiera vacunas con otras casas comerciales y no solo con dos como hasta el momento. Incluso proponen que diversos sectores se pueden unir si requieren de dinero para costearlas.

“En otros países se ha manejado la pandemia a través de un proceso de inmunización agresivo por medio de la vacuna no solo con dos casas comerciales”, manifestó Hernández.

Para concluir, piden que el Poder Ejecutivo sea transparente para conocer en que condición económica y logística está el país.

Para el secretario de Enfermería, las autoridades siempre dicen que están bien, pero la realidad de los centros médicos es otra.