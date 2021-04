Redacción- ¡El más grande de Europa! Real Madrid elimina al Liverpool tras empatar 0-0 en el partido y pasa a semifinales de Champions League con global de 3-1.

Desde el pitazo inicial la escuadra de los reds dominaron las acciones en la cancha, poniendo en serios aprietos a la zaga de los españoles, sin embargo, Thibaut Courtois se vistió de héroe para impedir la anotación.

Con el transcurrir de los minutos la escuadra merengue fue tomando mayor protagonismo en el partido, dándole un nuevo aire lleno de emociones al enfrentamiento.

Pese a los grandes esfuerzos del Liverpool por descontar en el marcador y continuar con el sueño de clasificar a las semifinales de la Champions, la anotación no llegó.

Por lo que los equipos se fueron al descanso con el empate 0-0 en los cartones, pero con el marcador global a favor del Real Madrid.

Goalless at the break. BIG 45 minutes up next. #LIVRMA | #UCL

— Liverpool FC (@LFC) April 14, 2021