Bejarano permitió faltas violentas y juego brumoso

Redacción – En México critican con todo a Henry Bejarano y califican con un árbitro «malísimo» tras su pobre rendimiento en el duelo América vs Olimpia.

Bejarano fue encargado de impartir justicia en el juego entre mexicanos y hondureños en el Estadio Azteca, que fue testigo de una pésima presentación del referí tico.

La prensa mexicana cuestionó con todo al costarricense. Incluso, lo calificaron como vergonzoso, desastroso y muy pobre, reflejando de esa forma el nivel de Concacaf.

Algunos comunicadores se atrevieron a decir que era uno de los peores arbitrajes en años, debido a que Bejarano permitió acciones violentas y juego brusco.

El árbitro del América-Olimpia estuvo mal (Henry Bejarano), pero ni un buen arbitraje hubiese evitado lo más lamentable de la noche: la fractura de peroné de Antonio López… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 15, 2021

Sumado a ello, el enojo azteca alcanzó su máximo nivel cuando Yustin Arboleda del Olimpia le provocó una lesión en el peroné a Jesús López del América al minuto 54.

La grave entrada de Arboleda era de roja directa, pero Bejarano solo le sacó tarjeta amarilla, demostrando de esa forma su poca capacidad.

Que vergüenza ver un arbitraje tan malo del Tico Bejarano, no es malo, es malísimo, acciónes violentas, lesionados y no pasó nada, increíble que Concacaf mande estos árbitros tan malos al America Vs Olimpia, quien instruye a estos árbitros, por favor. pic.twitter.com/5FnWmDICXD — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) April 15, 2021

Pero todo no quedó ahí, ya que el América emitió un comunicado de prensa señalando que van a exigir a la Concacaf la inhabilitación del ariete colombiano del Olimpia.

Jesús López estará fuera de 3 a 4 meses. Esa lesión provocó el enojo también de Guillermo Ochoa, arquero del poderoso club azteca, que criticó con todo al tico.

«No es posible que exista este tipo de arbitrajes a la fecha. Concacaf pide la importancia necesaria, la queremos dar, pero cuando pone en riesgo tu salud e integridad es complicados, es triste que Concacaf permita esto y no se manifieste esto, hay que levantar la voz, no es justo», afirmó «Memo» Ochoa.

Felipe Ramos Rizo, ex-árbitro y analista de ESPN fue de los detractores del referí nacional. Sumado a David Faitelson, que también se refirió a Bejarano.

Sin dudas, que desempeños como el Bejarano deja muy mal parado a Costa Rica, que quedó sin representantes de Concacaf tras los fracasos de Saprissa y La Liga.