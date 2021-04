Acumulan 11 juegos seguidos sin ganar y fueron humillados en el Clásico Nacional por marcador de 0-5

Redacción- En Saprissa le tienen pavor a la palabra «crisis», Michael Barrantes tampoco se atreve a mencionarla.

La seguidilla de 11 partidos sin ganar que atraviesa Saprissa no es suficiente para que a lo interno del equipo lo cataloguen como una crisis.

Pese a que los aficionados del equipo tibaseño son directos y sí consideran que la institución morada se encuentra en un muy mal momento.

No obstante, figuras como la de Barrantes, Daniel Colindres y el extécnico Roy Myers han se han hecho los ciegos sobre la realidad del Monstruo.

«Yo no he hablado en la parte estructural nada, yo no he dicho nada, ni tampoco he llamado crisis a esto quiero dejar eso claro porque después las palabras se mal interpretan, eso lo estás diciendo vos».

«Yo vuelvo a repetir, no es normal que la institución esté pasando esto, no nos estamos sintiendo a gusto lógicamente y no tengo palabras para explicar esta situación que estamos pasando», apuntó Barrantes luego del Clásico Nacional ocurrido la tarde de ayer domingo.

Juego que finalizó con una humillación para el Saprissa, puesto que cayeron en su propio estadio por marcador de 0-5.

Convirtiéndose en la mayor goleada sufrida por los de San Juan de Tibás en un Clásico realizado en La Cueva.