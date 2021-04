Redacción- Con el objetivo de incentivar y promover el ciclismo de montaña a nivel femenino en Costa Rica se creó Kivelix Trophy, el primer evento de MTB por etapas exclusivo para mujeres, con un formato único en América.

Según la organización, se distingue el trato y la exclusividad que se le da a las mujeres en general, siendo su slogan “La única protagonista sos vos”.

El evento se realizará el 15 y 16 de mayo en el Hotel Hacienda Guachipelín en Rincón de la Vieja, Guanacaste, un lugar apto y recomendado para la práctica del ciclismo de montaña, además con el atractivo de sus paisajes y única naturaleza que ofrece.

“Desde hace cuatro años he venido innovando en generar espacios para mujeres ciclistas donde tengan el mayor protagonismo de un evento de alta calidad, ya que en nuestro país no lo hay.

Mi objetivo es empoderarlas, que ellas sepan que hay espacios exclusivos para que se pongan a prueba o vivan una experiencia única alrededor de este deporte tan apasionante y que cada vez más mujeres lo practica. Cada participante en el evento tendrá igual de importancia así sea la que llegue de primera o de última”, mencionó Katherine Herrera, ciclista, creadora y organizadora de Kivelix Trophy.

Evento consta de dos etapas cronometradas y una clasificación general. Las dos etapas son de la siguiente manera:

1) Una etapa de 15km en adelante aproximadamente

2) Una etapa de 20km en adelante aproximadamente

Las categorías de Kivelix Trophy son las siguientes:

 Categorías individuales:

 CATEGORÍA MASTER A: toda aquella mujer que, al 31 de diciembre del 2021, tenga entre 30 años y 34 años cumplidos.

 CATEGORÍA MASTER B: toda aquella mujer que, al 31 de diciembre del 2021, tenga entre 35 años y 39 años cumplidos.

 CATEGORÍA MASTER C: toda aquella mujer que, al 31 de diciembre del 2021, tenga entre 40 años y 44 años cumplidos.

 CATEGORÍA MASTER D: toda aquella mujer que, al 31 de diciembre del 2021, tenga más de 45 años cumplidos.

 OPEN: toda aquella mujer que, al 31 de diciembre del 2021, tenga entre 19 y 29 años, que no haya competido en elite ni en sub23 los últimos 3 años.

 ÉLITE: toda aquella mujer que compita en categoría élite.

 JUNIOR: toda aquella mujer que, al 31 de diciembre del 2021, tenga entre 15 y 18 años.

 Categorías en pareja:

 PAREJAS MIXTAS A: una mujer que en los últimos 3 años ha competido en alguna competencia avalada por la federación, junto con un hombre.

 PAREJAS MIXTAS B: una mujer que en los últimos 3 años NO haya competido en alguna competencia avalada por la federación, junto con un hombre.

La premiación en efectivo será para los primeros tres puestos de la general individual de cada categoría al finalizar la competencia de la siguiente manera:

 Primer lugar ¢100.000

 Segundo lugar ¢75.000

 Tercer lugar ¢50.000

Además del premio en efectivo, se entregará un jersey de campeona para la ganadora general en cada categoría, además todas las participantes tendrán una medalla de participación por finalizar el evento. Ambas etapas tendrán dos puestos de asistencia con alimentación e hidratación.

“Mi recomendación es que la mujer tenga cierta experiencia mínima en la práctica del ciclismo de montaña, poder realizar distancias de cómo mínimo 25km por entrenamiento, tener una bicicleta de montaña con los implementos básicos para su práctica y muchas ganas de ser parte de un evento inolvidable”, mencionó Herrera.