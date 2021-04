Enviarán carta al MEP para que suspendan las pruebas FARO

Sánchez ya no pertenece a ningún movimiento de secundaria, pero afirma que estudiantes le pidieron liderar manifestaciones

Redacción – El expresidente del Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), Kenneth Sánchez, informó que está organizando grupos de jóvenes para pedir la renuncia de la ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz, quien «es igual o peor que Edgar Mora», según indica.

Estoy organizando grupos de jóvenes estudiantes en todo el país. Vamos a pedir la renuncia de Giselle Cruz Ministra de Educación. Es igual o peor que Edgar Mora, no escucha a la comunidad estudiantil. Además nos levantaremos en protesta por otros temas. Seguiré recorriendo elpaís — Kenneth Sánchez Marín (@KennethSnchezM1) April 26, 2021

El principal motivo es que los alumnos están en contra de las pruebas FARO y, ante la negativa del Ministerio de Educación Pública (MEP) de echar marcha atrás, quieren que Cruz deje su puesto.

Sánchez actualmente no preside ninguna agrupación de colegiales, debido a que ya culminó sus estudios de secundaria, pero igualmente busca convocar a una manifestación.

«Yo no soy estudiante de secundaria, pero sí voy a liderar la manifestación. Tengo mucho apoyo del sector estudiantil de secundaria, en muchas regiones del país me conocen y me han pedido que lidere esta manifestación», explicó Sánchez a AMPrensa.com.

Además, aseguró que estas manifestaciones serán iguales a las que dirigió MEDSE para solicitar la salida del entonces ministro, Edgar Mora.

Lo primero que harán, según Sánchez, es enviar una carta al MEP, solicitándole a Cruz que no continúe con las pruebas FARO.

«Vamos a dar ocho días de tiempo para que ella responda si se van a detener las pruebas FARO. Si ella dice que no, seguiremos adelante con las manifestaciones. (…) Ella tiene la decisión en sus manos», dijo Sánchez.

De continuar con los movimientos, el joven afirma que utilizarán mascarilla y seguirán los debidos protocolos, pero destaca que las autoridades «han hecho lo que les da la gana» durante la pandemia.

Las autoridades han hecho un llamado, en reiteradas ocasiones, a evitar todo tipo de aglomeraciones y a no exponerse, quedarse en la casa el mayor tiempo posible y solo salir lo necesario, pues los hospitales se encuentran con pocos espacios para atender pacientes Covid-19.