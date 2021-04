Exportadores denuncian pérdidas millonarias al país por la no modernización del Puerto Caldera

Las pérdidas económicas por retrasar la modernización se estiman en más de US$100 millones anuales.

Redacción-Que el principal puerto en el Pacífico este descuidado y su modernización este retrasada, es su un grave error que paga todo el país, señala la Cámara de Comercio Exterior (CRECEX).

El este de comercio manifiesta que solo en los costos operativos de cada año se pagan US$100 millones de más, por no contar con una línea directa a Asia, y en consecuencia tener que hacer recorridos más extensos y trasbordos a otros puertos con mayores tiempos de espera.

Según datos de PROCOMER, cada año se exportan desde Caldera a Asia alrededor de 2200 contenedores, lo equivale a 208 buques, que deben trasladarse a otros puertos y hacer transbordo hacia Costa Rica, además del costo operativo los tiempos de tránsito se extienden hasta por 37 días por no contar con un puerto modernizado.

En el 2020 Costa Rica tuvo un crecimiento del 41% en las exportaciones a China, para un total de US$180 millones, sin embargo, las dificultades logísticas -entre otros aspectos- dificultan impulsar las relaciones comerciales con esta nación.

¿Por qué Caldera pierde competitividad? A pesar de tener una ubicación estratégica con una privilegiada cercanía de San José y principales rutas nacionales, Caldera no puede avanzar al mismo ritmo que otros puertos porque no puede recibir barcos de mayor tamaño. Con la infraestructura actual solo puede recibir buques construidos hasta 1970, y los que vienen de Asia, por sus dimensiones, no se adaptan a las medidas de longitud o profundidad.

“La modernización del puerto es urgente y necesaria para realizar nuevas obras y adaptar la infraestructura del puerto con el fin de permitir el ingreso de buques de mayor tamaño. Con esto el sector exportador no tendría que depender de puertos intermediarios, podría disminuir el tiempo de tránsito marítimo y reducir tiempos de espera en puertos así como reducir los recargos que pagan las navieras por estos retrasos y fletes”, expresó José Antonio Salas, presidente de CRECEX.

Salas indicó, que los principales productos que ingresan desde Asia por Puerto Caldera son fertilizantes, materias primas, equipos electromecánicos, medios de transporte y productos de construcción, cuyos costos podrían ser menores con un puerto adecuado a las exigencias internacionales y con una ruta directa con Asia que facilite el intercambio comercial.