Redacción. El candidato presidencial del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado mantiene una ventaja en la intención de voto por encima del liberacionista José María Figueres Olsen, según una encuesta realizada por la firma Borge y Asociados para el Diario Extra.

A los encuestados se les preguntó: si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál candidato votaría? Esto sin mencionar ningún nombre.

En ese escenario, Alvarado obtiene un 11,7% de apoyo, contra un 10,3% del expresidente Figueres.

Por otra parte, un 39,6% no respondió o dijo no saber y un 20,3% indicó que no votaría.

Entre los candidatos a la Presidencia están Alvarado, Figueres, Ana Helena Chacón del Partido Acción Ciudadana (PAC), Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), José María Villalta del Frente Amplio (FA) y Rodolfo Piza (quien anunció buscaría aliarse a otro partido que no sea el PUSC).

La encuesta tuvo una muestra de 661 entrevistados, hombres y mujeres mayores de 18 años y con un teléfono celular activo.

Las entrevistas telefónicas se realizaron entre el 15 y el 21 de abril y la encuesta tiene un margen de confianza del 95%.