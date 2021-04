Redacción. Una vez más, la diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda, insiste del riesgo para la seguridad del país del programa de tobilleras electrónicas.

“Es indignante saber que tengo más de un año denunciando que las tobilleras electrónicas son un peligro para la seguridad de las y los ciudadanos y todo sigue igual”, aseguró la congresista.

La legisladora argumentó: “Desde hace mucho ha sido enfática en que el programa no sirve, no hay estudios técnicos, no hay seguimiento, no hay monitoreo, los equipos están en mal estado y la tecnología empleada es obsoleta, la licitación se dio en circunstancias fraudulentas y ante todas esas denuncias he sido ignorada, pero ahora también la Policía Municipal me da

la razón y los pone en evidencia, la pregunta es: ¿qué más necesitan las autoridades de Justicia para convencerse de que estamos todos en peligro?”.

Segreda manifestó: “yo he alzado mi voz de todas las maneras posibles, en el Plenario, en la Comisión, mediante llamadas, cartas, oficios, le recomendé a la Ministra y al Presidente que suspendieran este programa hasta que contemos con los medios y el personal adecuado

para su correcta ejecución y ¿qué ha pasado? Nada”.

Agregó que el último recurso que me queda por aplicar es un amparo en favor de la seguridad de la población nacional.