Segura llega con gran ilusión al club blanquiazul

Redacción – El nuevo entrenador brumoso, Geiner Segura, asegura que la vida es de riesgos, por eso dice que tomó un riesgo lindo tras tomar las riendas del Cartaginés.

Segura fue presentado como nuevo timonel blanquiazul por los próximos cuatro torneos cortos (dos años) donde buscará romper la sequía de 80 años sin títulos.

La llegada del antiguo asistente técnico de Carevic en La Liga ilusiona a los fanáticos brumosos, que esperan que el «Fantasma» los lleve al protagonismo.

Para el timonel su misión principal es trabajar con mucho compromiso y de esa forma afrontar de la mejor manera cada reto que se le presente con los blanquiazules.

Haber pasado por clubes como Guadalupe y Alajuelense fueron riesgos que tuvo que tomar Segura, por lo que considera como algo lindo arribar al club de la Vieja Metrópoli.

Geiner Segura no esconde su deseo de lograr el título con Cartaginés, el cuál es su gran objetivo, que buscará cumplir al lado de su cuerpo técnico y jugadores.

«Venimos a tratar de hacer un trabajo con mucho compromiso, tengo mucha fe en Dios que me he venido preparando a través del tiempo para los determinados momentos que me ha dado la vida, algunas decisiones no han sido fáciles.

Yo llegue a Liga Deportiva Alajuelense a insertarme en un grupo de trabajo después de 7 años de no ser campeón, el riesgo era que si no se lograba posiblemente no hubiéramos terminado ahí, estuve en un equipo siendo líder como Guadalupe FC, una gran institución también, la vida es de riesgos y hoy me toca tomar un riesgo lindo con Cartago.

Sin duda alguna pues para mí, lo más importante es que haya compromiso, disciplina y que se logren los objetivos, al final nosotros llegamos a un club para lograr los objetivos, esperemos en Dios que podamos lograrlos junto con todo el equipo de trabajo que no está dando el Club Sport Cartaginés», afirmó Segura.

El debut de Geiner con el cuadro brumoso será el próximo sábado 24 de abril cuando visiten a Alajuelense en la fecha 19 del campeonato.

Cabe resaltar, que Danny Fonseca se mantendrá en el Cartaginés, pero lo hará como asistente técnico de Segura, que avaló que el ídolo brumoso se quedara.