Redacción– La conocida expresentadora Hanzell Caballo asegura que nunca práctico el lesbianismo.

La locutora hace unos días fue criticada por sus seguidores porque habían sido «engañados» con su «boda».

Con la invitación que hizo Carballo se entendía que pasaba a la vida seria, pero se trataba de un tema musical nuevo llamado «Por siempre».

Cientos de comentarios de sus seguidores manifestándole que fueron «engañados» se hicieron presentes en las redes de la expresentadora.

Hanzell Carballo se dio a la tarea de contestarle a gran cantidad de personas y les dijo: «Lamentamos que lo vea como un engaño, todo lo que se dijo se dio; la invitación a ser la novia de Cristo para la Boda del cordero sigue en pie para los que quieran formar parte de la iglesia.

En el video Hanzell representa la novia que es la iglesia y el muchacho a Cristo todo con un buen propósito de animar a los creyentes a prepararse para el gran evento.

Si sos creyente sabes que Dios más que nadie juzga la intención de los corazones y al igual q Él enseñamos con analogía de Apocalipsis este tema y si de rebote se hizo propaganda pues que bien nada es para cosas malas la pesca de almas siempre es buena nos extraña más bien que siendo Cristiana no vea el gran propósito espiritual que conlleva.

Muchas personas decían que es un vídeo, otros es una boda cada quien lo percibió de diferente manera y no es un delito adelantarse a opinar, hasta que vieron lo que era y no es asunto de decir que era o no una estrategia, cosa que el mismo Cristo uso en ocasiones para que la gente comprendiera su mensaje con analogías y parábolas.

Estamos felices de seguir llevando la palabra de Dios sabemos que el enemigo se va a levantar y bueno seguiremos haciéndolo esperamos te nos unas. Bendecimos en tu vida y de nuevo lamentamos que no puedas ver el gran propósito detrás del video donde sale todo lo que se anunció».