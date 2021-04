Cartaginés se encuentra en la sexta casilla de la tabla

Redacción- Hernán Medford explota y culpa errores arbitrales tras empate ante el Deportivo Saprissa.

El Club Sport Cartaginés sigue sin salir de la racha de malos resultados en el torneo de Clausura 2021, tras empatar en casa 0-0 contra el Deportivo Saprissa.

Con el empate obtenido los brumosos se ubican en la sexta casilla de la tabla, lo cual tiene con gran preocupación a los dirigidos por Hernán Medford pues cada juego que pasa se le acortan las posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.

Ante la situación, el técnico de los brumosos no ocultó su malestar hacia el línea del encuentro, pues manifestó que cometió serios errores que perjudicaron al equipo de la Vieja Metrópoli.

Por otro lado, Hernán Medford dejó en claro que a pesar del resultado del juego rescata el gran trabajo que realizaron sus jugadores pues siempre fueron al frente en busca del resultado que les diera los tres puntos.

«Simplemente eso define que la estrategia estuvo bien hecha, el sistema estuvo bien hecho, lo único que nos hizo falta fue anotar.

Los muchachos son seres humanos se equivocan no es de recriminarles jamás porque hicieron un buen partido, corrieron, hicieron lo posible para poder ganar.

El linea falló hoy también, un fallo garrafal que tiene una vista de águila no ven el penal pero no sé ni que vio.

Porque todavía si me dice que si quiere expulsar a Rojas lo expulsa pero pita el penal que ahora no me digan que no lo vio nadie.

Porque todo Costa Rica vio el penal, son cosas que uno no entiende como todos lo ven pero el línea no lo ve, entonces nosotros como grupo nos pudimos haber equivocado, los jugadores se pudieron haber equivocado y también el línea se equivoca hoy».

De esta manera, el técnico vuelve a enviar contundentes dardos al arbitraje pues considera que el trabajo hecho por el cuarteto hoy perjudicó directamente al Cartaginés en la lucha por dejarse los tres puntos.

Medford buscará volver a la victoria con el cuadro de las brumas el próximo domingo ante la escuadra de San Carlos, en el duelo válido por la jornada 17 del torneo nacional.