Brumosos complicaron sus chances para clasificar

Redacción – El entrenador del Cartaginés, Hernán Medford, tiene muy claro que si no ganan en dos partidos, corren el riesgo de quedar fuera del campeonato nacional.

Cartaginés sigue sin convencer con su rendimiento en el torneo de Clausura 2021 tras empatar 1-1 ante el cuadro de San Carlos, que por intermedio de Saborío igualó.

Dicho resultado tiene con gran preocupación al estratega brumoso, quien en conferencia de prensa post partido no ocultó su molestia por mal nivel de su plantel.

Pues considera que la gran falta de actitud de sus jugadores le ha costado importantes puntos al cuadro blanquiazul, que no gana en el Fello Meza desde hace varias fechas.

El Pelícano espera mejorar la actitud del equipo para los próximos enfrentamientos, ya que si no puntúa de tres, Cartaginés peligra quedar fuera de puestos de clasificación.

“Después de un partido tan complicado, donde tuvimos oportunidades y las dejamos ir, un equipo que cuando queda con un hombre más cambia de actitud, el equipo jugaba mejor cuando San Carlos tenía ese hombre, nos ganaron en actitud.

Es algo que todos los equipos no había campeonato con tantos empates, todavía hay puntos para poder clasificar no es solo Cartago son otros equipos y hay que sumar de tres. La actitud a veces alcanza para sacar un partido y ellos nos ganaron en actitud.

No puedo anticiparme a las cosas si en dos partidos no ganamos podemos quedar afuera, pero si ganamos podríamos estar adentro. No quiero poner ningún tipo de excusa, no estoy para buscar excusas, antes de la expulsión nosotros éramos mejores después de la expulsión ellos nos ganaron en actitud y eso nos costó el empate”.

De esta manera, el técnico brumoso no buscó excusas ante el mal trabajo realizado por sus pupilos y dejó en claro la pésima actitud del equipo para buscar la victoria en el partido.

Los blanquiazules buscarán puntuar de tres en el próximo juego ante Herediano, partido que está pactado para el próximo domingo en el Estadio Nacional.