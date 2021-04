El caso se presenta en una escuela en Cartago

Redacción- El caso de una maestra en una escuela en Cartago está siendo investigado luego de que padres y madres de familia protestaran antes de Semana Santa en ese centro, al denunciar «descontento» con esa docente.

En conversación con AM Prensa, una madre expuso lo que ha generado molestia en este grupo de padres y madres con menores en tercer grado de escuela.

Además, se refirió a lo escuchado por estudiantes, madres y padres durante una sesión a distancia, luego de que en apariencia, la docente dejara encendido su micrófono y tuviera una conversación «personal» vía telefónica.

«Antier se conectó por primera vez en Teams para aclarar dudas, y se conectaron dos de los chicos, pero ella nunca habló, no dijo buenas tardes, cerró los micrófonos de los estudiantes, es decir, no dio lección solo lo dejó abierto y ya, como 10 minutos después hizo una llamada personal de un tema delicado y nosotros los padres nos dimos cuenta de todo», indicó la madre (que prefirió que su nombre no se revelara) a AM Prensa el 24 de marzo pasado.

Consultados al respecto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) indicó que existe un proceso de investigación abierto.

«Se le solicitó información a la Dirección Regional, que resulta indispensable para proceder con el caso, y se está a la espera de esta», indicó el MEP.

Desde la Dirección Regional de Educación en Cartago, se confirmó a AM Prensa que efectivamente este lunes el departamento disciplinario del MEP hizo llegar una nueva solicitud de información sobre el caso.

Este medio consultó sobre lo ocurrido durante esa sesión y que tanto padres como madres catalogaron de «delicado».

Según indicó el MEP, no se puede referir a lo expuesto en ese sentido al tratarse de temas «confidenciales».

Aunado a lo ocurrido en esa sesión, este grupo de encargados denunció que desde antes del inicio del curso, la comunicación con la docente fue prácticamente nula y ahora que el año lectivo comenzó, ha sido peor.

A casi dos meses de cumplirse el inicio del curso, los padres tuvieron que buscar ayuda de otros profesores de las cuatro materias básicas que imparte la docente denunciada, para poder acceder a las Guías de Trabajo Autónomo (GTA). Indicaron que estas nunca fueron enviadas por la maestra.