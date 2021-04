Campos actualmente se encuentra sin equipo

Redacción – El reconocido técnico tico, Jeaustin Campos, revela que muchos morados le piden que vuelva a liderar al Deportivo Saprissa, que vive una agravante crisis.

Campos vive muy presente en la memoria de muchos saprissistas, que no olvidan todas las alegrías que experimentaron con Jeaustin en el banquillo del Monstruo.

Ante la crisis de resultados que inició desde el 21 de febrero y que ya encaja nueve juegos sin ganar en torneo nacional, muchos quieren de vuelta al «Rey Midas» del club.

En las redes sociales del timonel muy seguido recibe mensajes de morados, que le escriben con el objetivo de que asuma el liderazgo en la institución donde es leyenda.

Desde el día en que tomó el banco morado por primera vez octubre del 2006, Campos escribió su nombre en letras doradas, lo cuál habla muy bien de él.

Se da el lujo de ser el técnico más ganador en la historia del Monstruo con un total de cinco títulos, lo que ha hecho que muchos saprissistas le pidan a Campos que vuelva.

Aunque no oculta su enorme cariño por Saprissa, el estratega declara que no ha tenido acercamientos con la directiva morada liderada por Juan Carlos Rojas.

Jeaustin Campos conversó con ESPN Costa Rica y le agradece a los aficionados todo el cariño que le han mostrado en las redes sociales pidiendo su vuelta al Monstruo.

«No te puedo negar que muchísimos aficionados a los cuáles les tengo cariño, una gran cantidad de ellos me han externado y me han mandado mensajes de que por ahí pudiera estar yo pero eso no depende ni de ellos ni de mí, si les agradezco que me recuerden con cariño.

Es un cariño que uno tiene donde uno ha trabajado, el haber pasado 32 años en esa institución no se los brinca nadie y de la noche a la mañana no lo a dejar de sentir, ahora que uno tenga que trabajar en otros clubes y jugar contra Saprissa esa es la parte profesional, uno guarda siempre muchísimo cariño y agradecimiento», dijo Campos.

Actualmente, Campos se encuentra libre tras su salida a inicios de marzo de los Toros del Norte, donde pasó con más pena que gloria por malos resultados.