Marín suma dos goles en 15 partidos en el Clausura 2021

Redacción – El volante morado, Jimmy Marín, considera que vive un gran momento futbolístico en las filas del Saprissa, pese a mal momento que atormenta al club.

Marín asegura estar tranquilo con su labor en la escuadra morada, que acumula un total de ocho partidos en el torneo nacional sin conocer la victoria.

Esa sequía inició desde el 21 de febrero, por lo que ya son más de 40 días donde han contabilizado seis empates y dos derrotas, que tiene furioso a todo el saprissismo.

Uno de los más cuestionados por la exigente afición del Monstruo es Marín, que no ha mostrado mayor cosa dentro del terreno de juego a lo largo del Clausura 2021.

Pese a todo lo que se dice de él en las redes sociales, el volante de 23 años no ve nada eso y se enfoca en trabajar, ya que sus compañeros y cuerpo técnico lo respaldan.

Además, señala que el mal momento que vive Saprissa no es individual, sino grupal por lo que su intensión es dar su granito de arena para sacar adelante al club morado.

Jimmy Marín habló con Deportivas Columbia y afirma que está bien futbolísticamente en las filas tibaseñas, pese al enorme disgusto de la afición con su nivel en cancha.

«Yo estoy tranquilo, estoy trabajando, luchando, siento que ando bien futbolísticamente hablando, los compañeros me dicen que estoy bien, que siga luchando y el cuerpo técnico igual. Esto que estamos pasando no es un tema individual, es grupal, y todos debemos unirnos y mejorar para sacar esto adelante.

Para ser sincero, yo no veo nada de redes sociales, ni escucho los programas de radio, yo no me preocupo por lo que se diga afuera. Solo me enfoco en venir a trabajar y hacer las cosas de la mejor manera. Estoy tranquilo, por lo que me dice el cuerpo técnico, compañeros, la dirigencia y no le pongo atención a los demás», dijo Marín a Columbia.

El mediocampista está en USA con el resto del plantel morado, que buscará la hazaña en Concacaf ante el Philadelphia Union, que ganó la ida en Tibás con cifras de 0-1.