Díaz asegura que lo de Alajuelense es digno de destacar

Redacción – El veterano defensor del León, Junior Díaz, asegura que entrenar en el CAR de La Liga es como en un equipo europeo, gracias a la infraestructura de los erizos.

Díaz recuerda su paso por el fútbol de Alemania con Mainz 05, SV Darmstadt 98 y Würzburger Kickers, donde se dio el lujo de estar en grandes edificaciones.

Ese paso por esas instituciones sumado a sus aventuras en el Wisla Cracovia de Polonia y Brujas de Bélgica, lo convirtieron en uno de los ticos con mejor carrera en Europa.

Dichos trayectos en el viejo continente lo han llevado a ser en la actualidad uno de los jugadores más respetados en el camerino del León, donde es un líder en el plantel.

Es por ello, que desde su arribo a La Liga en mayo del 2019, Junior ha defendido con todo a la institución rojinegro, por lo que cada vez que puede saca pecho.

Toda la infraestructura con la que cuenta Alajuelense emociona a Díaz, que recuera que la gente se burlaba de él por comparar el CAR con instalaciones europeas.

Junior Díaz habló con AMPrensa.com y deja claro que ahora mucha gente le dice que todo lo que el decía es cierto, lo cuál lo emociona gracias al gran trabajo del León.

«La mayoría de equipos en Alemania tiene muy buena infraestructura. Cuando yo vine al principio en La Liga, yo dije y siempre he dicho que entrenar en el CAR de La Liga es como estar en un equipo de Europa y a más de uno le dio risa, se burlaron con memes y demás, sin dudas fue un tema jocoso en las redes sociales.

Yo siento que ahora todo mundo ya ve que es cierto y no era solo por decirlo, es así y hay que recocer lo que está bien hecho, no hay que dejarse llevar y decir que uno anda diciendo cosas que no son ciertas, por eso lo de La Liga es digno de destacar», afirmó Junior Díaz en una charla con AMPrensa.com.

A sus 37 años, Díaz se ha convertido es una de las figuras del León en el Clausura 2021, demostrando de esa forma que tiene calidad de sobra para continua mucho tiempo más vistiendo los colores del campeón nacional.