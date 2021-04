Petición será evaluada por la Concacaf y en las próximas horas podría brindar un veredicto

Redacción- La Liga no baja los brazos y buscará reprogramar partido contra el Atlanta United y así poder tener a disposición a la mayoría de sus figuras.

El cuadro erizo sigue buscando alternativas para realizar el compromiso ante la escuadra estadounidense sin tener que lidiar con bajas de gran peso en su plantel.

Debido a que los rojinegros se encuentran en territorio estadounidense pero sin la presencia de cinco jugadores claves en su funcionamiento.

Como es el caso de Leonel Moreira, Alex López, Bryan Ruiz, Barlon Sequeira y Johan Venegas, quienes por medidas sanitarias no viajaron al país norteamericano.

Pero esta situación no tiene nada cómoda a la institución manuda, puesto que consideran que los afectan en sus aspiraciones por avanzar en el torneo del área.

La información fue revelada por revelada por el presidente de la Fedefutbol, Rodolfo Villalobos, la mañana de este lunes en el programa 120 Minutos de radio Monumental.

Ya que el jerarca también ocupa un cargo de gran importancia dentro de la Concacaf, como es el caso de la vicepresidencia de la confederación.

«Ayer me llamó la gente de Alajuela y desde entonces hemos parado de tener conversaciones, lastimosamente es un decreto presidencial que se habló con la cónsul aquí en Costa Rica que ella no puede pasarle por encima, el único mecanismo que la Concacaf ha mencionado que existe es a través de los comités olímpicos , entre comités olímpicos se da la justificación de que es un torneo de Cocacaf para clasificar a un torneo de FIFA y a través de eso otras federaciones me informan de Concacaf lo han logrado, como Trinidad y Tobago por ejemplo», aseguró Villalobos.