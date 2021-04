Redacción-Las agencias sanitarias de los Estados Unidos pidieron este martes la paralización inmediata del uso de la vacuna contra el coronavirus de Janssen, desarrollada por Johnson & Jonhson.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) hicieron el anuncio tras detectar un trastorno relacionado con coágulos en sangre en seis personas que recibieron la dosis.

En Estados Unidos la vacuna de Janssen la han recibido ya cerca de siete millones de ciudadanos.

Según informa The New York Times, las seis personas afectadas son mujeres de entre 18 y 48 años. Una de ellas falleció y una segunda fue hospitalizada en estado crítico.

«Hoy la FDA y los Centros de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han emitido una declaración sobre la vacuna contra el Covid-19 de Johnson & Johnson. Recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución», ha anunciado la FDA en su cuenta de Twitter.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

— U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021