Guardameta se ha ganado el cariño de los aficionados con sus grandes tapadas

Redacción- Agustín Lleida es claro en que solo Keylor Navas supera a Leonel Moreira entre los porteros ticos.

Para el gerente deportivo español solo un arquero costarricense se encuentra por encima de la figura de La Liga.

Debido a que el camiseta número 23 del León ha demostrado un gran nivel en el presente Clausura 2021 con la camisa rojinegra.

Lo que le ha permitido competir junto con Esteban Alvarado como el segundo arquero de la Selección Nacional.

Ya que el primer puesto se encuentra en manos de Keylor Navas desde hace más de 10 años gracias a su nivel sobresaliente en el fútbol europeo.

“Hay muchos porteros en Costa Rica, bueno muchos no, por desgracia no hay muchos en Costa Rica que podrían cubrir el puesto de Leo, te digo que no hay ninguno. Keylor Navas y no creo que quiera venir a la Liga en este momento. A partir de ahí, se verían que porteros hay y cuál sería el que pueda llenar más las expectativas o el espacio que deja Leo”, aseguró el gerente de los erizos.

En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre la posible salida de Moreira del equipo que actualmente ostenta el título nacional.

Debido a que su ficha pertenece al Club Pachuca de México y su paso por la institución alajuelense es gracias a un acuerdo de préstamo.

Mismo que vence en junio próximo y que la extensión de este préstamo parece no ser tan sencillo, debido a que otro club mexicano estaría interesado en el guardameta tico.

Además, Lleida había dejado en claro semanas atrás que comprar la ficha del exportero de Herediano resulta imposible para La Liga en este momento, debido a su alto costo.

Por lo que al único acuerdo que aspiran es a un nuevo préstamo de los Tuzos del Pachuca, quienes compraron a Moreira en el 2019, pero desde entonces no lo han consolidado en el primer equipo.