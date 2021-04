Piden la no continuidad de la docente

No les parece modalidad de clases

Redacción- Un grupo de madres de estudiantes de la Unidad Pedagógica Río Cuba en Limón mantienen una protesta desde hace cuatro días por una serie de inconformidades con una maestra.

En apariencia, según denuncian, la docente tuvo problemas con algunos padres durante los dos meses en que los alumnos estuvieron de manera presencial en el 2020.

Indicaron que, supuestamente, les impedía a sus hijos ir al baño cuando estos se lo solicitaban «por el simple hecho de que ella no le daba la gana de darles permiso de salir», dijo Karina Álvarez, madre de familia, a AM Prensa.

Los padres exigen la no continuidad de la docente por supuesta falta de «calidad» en cuanto a desempeñar sus funciones.

«Lo primero es que la maestra no respeta a padres ni a los chiquitos, ella ha ejercido maltrato verbal y si hablamos de materia, ella no manda material adecuado para el nivel de quinto de primaria manda material del nivel de segundo grado», indicó Karina Álvarez, madre de familia, a AM Prensa.

Además de mostrar su descontento con la docente, estas madres denuncian que a sus hijos e hijas se les envían muchas Guías de Trabajo Autónomo (GTA) para realizar en casa y que de esa manera, «no aprenden».

AM Prensa ya consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre este caso y se encuentra a la espera de una respuesta al respecto.