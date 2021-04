Redacción- Marvin Loría festeja con Portland Timbers triunfo 2-1 ante club de Ariel Lassiter, que sigue sin demostrar un buen nivel en la MLS.

Las escuadras de los costarricenses Marvin Loría y Ariel Lassiter se vieron las caras en la segunda jornada de la MLS, donde los ticos tuvieron participación.

Marvin Loría fue parte del once inicial con el que el Portland Timbers saltó a la cancha, mientras que, Ariel Lassiter se quedó en la banca de suplentes del Houston Dynamo.

El equipo del Portland fue el encargado de abrir el marcador a los seis minutos del compromiso por intermedio de Dairon Asprilla.

