Myers se apega a la historia morada para ganar el Clásico

Redacción – Roy Myers manda mensaje a La Liga y asegura que que cuando parece que Saprissa no va más, renace y por eso pide que no se repartan nada para el Clásico.

El timonel se apega a la historia para sacar un resultado positivo ante el León y así poner fin a la mala racha que atormenta al Monstruo desde el 21 de febrero.

Los morados suman 10 juegos al hilo sin ganar, los cuáles ocho han sido de campeonato nacional y dos más en Concachampions.

Es por ello, que Myers le promete a los fanáticos al Saprissa la mayor entrega posible de parte de su equipo, con el fin de sacar a relucir la grandeza del club.

Enfrentar al más enconado rival llena de motivación al plantel saprissista, que está con la motivación al tope para medir fuerzas ante el líder e invicto del Clausura 2021.

Previo a este juego, el técnico del cuadro morado sacó a un relucir un antecedente histórico de 1994, cuando Saprissa dio la vuelta olímpica en Alajuela.

Roy Myers habló en conferencia de prensa y asegura que cuando parece que el Monstruo está muerto, es ahí donde renace por lo que buscarán el triunfo ante el León.

«Yo puedo llegar a decirle a la afición, que no hemos podido tener un equipo estelar por tres fechas consecutivas, que no hemos podido consolidar. No hemos podido contar con jugadores de mucha experiencia en tres juegos consecutivos. Sino falta Angula, falta Mariano, sino Bolaños, pero él es el que más ha jugado.

Así podemos ir nombrando, insisto va sonar a excusa pero con todas esas vicisitudes, yo quiero decirle al aficionado saprissista, que este señor al igual que muchos ha estado en situaciones caóticas, que tenía todo para perder, pero terminamos ganando.

Me puedo remontar al campeonato del 1994, que tuvimos jugar cuatro partidos para llegar a una final y lo logramos, dimos la vuelta en el estadio Alejandro Morera Soto, ganamos porque este es el Saprissa y es así, cuando menos se espera del saprissismo por las razones que sea, todo parece estar en contra y al final se termina resolviendo.

Así es la historia, porque es una convicción y tenemos que creer los que estamos, formamos parte de esta institución, que eso es así. El aficionado más joven que le pregunte a sus abuelos y padres, que es lo que significa cuando esta institución parece que no va más es cuando renace, no se repartan nada», afirmó Myers.

Saprissa le hará los honores en La Cueva a Alajuelense este próximo domingo a las 4:00 pm, en un juego que promete grandes emociones entre los clubes más grandes.