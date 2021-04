El mayor problema que han tenido los de tibaseños ha sido el centro delantero

Redacción- Roy Myers cree que la plantilla del Saprissa podría pelear contra cualquiera otro equipo si estuviera completa.

El técnico del Monstruo confía en la calidad del plantel y su capacidad para competir por el título nacional.

No obstante, las constantes lesiones en la escuadra eriza los han diezmado y obligado a que el el estratega tenga que realizar ajustes contantemente.

De los mayores problemas que ha tenido el Monstruo en el actual certamen es la ausencia de un centro delantero nato.

Puesto que Ariel Rodríguez ha estado alejado de las canchas desde el pasado 31 de marzo, día en el que disputó su último encuentro.

Mientras que el joven Orlando Sinclair también ha estado lesionado desde febrero anterior, tras el partido contra el el Santos de Guápiles de la jornada 10.

«Si este plantel está completo le puede competirle a cualquiera, hemos tenido circunstancias de lesiones de jugadores importantes, claves, de expulsiones, hoy nos encontramos con la mala noticia de un jugador que tiene Covid que no va a poder viajar, que no va a poder participar».

«Pero siempre el Saprissa bajo cualquier circunstancia va a pelear, hoy ustedes vieron un equipo muy joven, con algunas excepciones y le competimos a Pérez Zeledón, un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia, indistintamente de dónde se encuentre hoy en la tabla».

«Sin embargo; Geiner me parece que hizo un muy buen partido, se perdió unos 10 minutos y después retomó, lo de Jonathan Martínez, vimos a Espíndola jugando de contención, sabemos que podemos contar con él en esa posición, ósea hay cosas buenas, jóvenes como Warren o Atim, yo rescato eso, que es parte de los objetivos, pero definitivamente que sí me preocupa el hecho de no ganar lo entiendo muy claro y lo voy a repetir siempre», señaló Myers.