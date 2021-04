Los morados no ganan desde el 21 de febrero

Redacción – El entrenador del Saprissa, Roy Myers, le pide a los jugadores morados alejarse de redes sociales, debido que los balazos prefiere llevárselos él en el club.

Myers deja claro que todos tienen una cuota de responsabilidad, pero eso sí, afirma que la mayoría de lo que sucede en la institución morada es de su incumbencia.

La misión del timonel morado es que sus jugadores queden al margen del mal momento que viven, esto con el fin de buscar una pronta solución para salir adelante.

Aunque sabe que los responsables de sacar la tarea en el Monstruo, son los futbolistas su intensión desde la dirección técnico es no presionarlos para que pueden rendir mejor.

Los morados suman más de 40 días sin ganar, ya que desde la fecha 9 realizada el 21 de febrero no conocen las mieles del triunfo, lo que ha generado el enojo del saprissismo.

Roy Myers habló en conferencia de prensa y afirma que su intensión es recibir todos los dardos de la afición morada para sacar al Monstruo del mal momento.

«Todos tenemos una cuota de responsabilidad, pero yo me llevo la mayoría de ella. Entonces, los jugadores que se alejen un poco de las redes sociales, que están muy cerca y los balazos me los llevo yo, me entiende, que ellos se queden al margen.

Porque sino al final ellos son los que tienen que resolver y si se sienten presionados no van a rendir. Yo quiero que ellos puedan fluir y que lógicamente asuman las responsabilidad en un menor grado, que la mayoría de esa responsabilidad la asumo yo», dijo Roy Myers en conferencia de prensa.

Los morados buscarán reivindicar su ruta en el campeonato nacional este próximo 4 de abril a las 3:00 de la tarde cuando visiten al Cartaginés en el estadio Fello Meza.