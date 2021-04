Redacción- Una noche mágica de Vinícius guio al Real Madrid para vencer al Liverpool en cuartos de final de la UEFA Champions League por marcador de 3-1.

Los Merengues llegaban con dos bajas importantes para este encuentro, como es el caso del capitán Sergio Ramos y el francés Rafael Varane.

Quienes son los dos defensores centrales titulares del cuadro español, por lo que el técnico Zinedine Zidane tuvo que recurrir a sus zagueros suplentes.

Ausencias que al final no le terminaron pesando al equipo local, quienes lograron dominar trámite del partido desde los primeros minutos.

Gracias a un buen plan de juego realizado por el técnico galo y sus jugadores, lo que permitió bloquear todo el fútbol de los británicos.

Control que se vio demostrado en la pizarra al minuto 27 del primer tiempo, cuando el brasileño Vinícius Júnior puso el 1-0.

El veloz futbolista sudamericano bajó el balón con el pecho y luego definió con un remate cruzado de pierna derecha que dejó sin opciones al portero Allison Becker.

Pero el Madrid no quitó el pie del acelerador y al minuto 36 el español Marco Asensio colocó el 2-0 en los cartones.

Anotación que llegó tras un error por parte del lateral derecho del cuadro inglés, Trent Alexander-Arnold quien con un cabezazo hacia el centro del terreno de juego le sirvió el blón al número 11 de los blancos.

Para la segunda mitad el pan de juego del Liverpool cambió radicalmente, con una intensión más de presionar al rival y arrinconarlo en su propia mitad del campo.

Lo que le permitió hacerse presente en las redes de Thibaut Courtois muy temprano en el segundo tiempo, cuando al minuto 51 Mohamed Salah descontó para el 2-1.

GGOOOAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLL!!!! SALAH HAS PULLED ONE BACK FOR THE REDS!! 👊 #RMALIV | #UCL

— Liverpool FC (@LFC) April 6, 2021