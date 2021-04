Redacción- Nuevo equipo de la MLS compara al futbolista costarricense Ulises Segura con el artista Bad Bunny.

La escuadra del Austin FC publicó en su cuenta de Twitter dos fotos, una del volante costarricense y otra del cantante puertorriqueño.

Posteo que fue acompañado de una pregunta que le realizaron a sus seguidores, para ver si considera que hay algún parecido.

Esto causó gran cantidad de reacciones entre los seguidores, quienes se encuentran ilusionados con el debut del equipo.

«Además, ustedes también lo ven, ¿verdad?», apuntó la escuadra norteamericana.

Inclusive al mismo Segura le dio gracia la comparación y decidió responder desde su cuenta personal con una serie de emojis.

La nueva figura del Austin FC portará la camiseta número 12 y será compañero de equipo del defensor nacional Julio Cascante.

Anteriormente estos dos jugadores ya habían compartido camerino en el Saprissa, escuadra desde la que partieron hacia el extranjero.

Also, y’all see it too right? @USeguraCR or @sanbenito, one may never know. pic.twitter.com/2Tr882EsQG

— Austin FC (@AustinFC) April 2, 2021