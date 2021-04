Ocampo acompaña a todos lados a las manudas

Redacción – El presidente de La Liga, Fernando Ocampo, explota y cataloga de increíble, luego de que lo sacaran del estadio en partido del Alajuelense FF.

Ocampo se ha convertido en el fanático número uno de las leonas, luego de que lo volviera a demostrar decidiendo ir a ver a las muchachas antes que los hombres.

En el partido de La Liga vs Herediano en el estadio Nicolás Masís correspondiente a la fecha 11, Ocampo fue expulsado por estar gritando en la gradería.

Kevin Ruiz, silbatero del compromiso, fue el que le pidió al mandamás de La Liga que abandonara el reducto, lo cuál provocó el descontento del rojinegro.

Ante lo sucedido, Fernando Ocampo dio su queja a través de su perfil de twitter, donde pidió que si quieren que el fútbol femenino crezca hay que empezar por el arbitraje.

«¡Increíble! el árbitro me pide que abandone el estadio por gritar. Si queremos promover el fútbol femenino crezca hay que empezar por el arbitraje, especialmente cuando poner a hombres a pitar. Este no es un lugar para experimentos. Si no tiene carácter, deben buscar otra profesión.

No se que van a hacer cuando podemos volver al AMS (Estadio Alejandro Morera Soto) y tengan que pitar con el estadio lleno», afirmó Ocampo.

Pero todo no quedó ahí, ya que el presidente erizo señala que los hombres nunca pitan y cuando los mandan a partidos bravos, sin entender absolutamente nada.

El duelo entre manudas y florenses terminó con un 0-0, que deja a las lideradas por el Pato López con 20 puntos en el tercer lugar de la primera división femenina.