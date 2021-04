Artículo de opinión por:

Elías David Cohen Cohen, Defensor de Derechos Humanos, Documentador acreditado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y Coordinador de Comunicaciones del Foro Internacional de Víctimas.

En 2011, el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. En ella se establece la realización del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Es una medida simbólica y parcial, más no restitutiva, para recordar los hechos violentos durante el conflicto armado en Colombia. Esta fecha se ha convertido en espacio de homenaje para todas las víctimas vulneradas en sus derechos fundamentales. Somos más de 9.000.000 de víctimas producto del conflicto armado colombiano en más 55 años y las cifras siguen en aumento.

El recrudecimiento de todas las acciones violentas por parte de los actores armados, indican incumplimiento de las promesas y compromisos en favor de la paz. Los esfuerzos por buscar una paz consolidada no se han materializado ni en las regiones más vulnerables ni en el Estado Colombiano.

Según cifras de ACNUR, 524.496 colombianos han solicitado Protección Internacional en los países que comparten fronteras terrestres con Colombia (Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y Brasil), cifra que se incrementa junto al resto de colombianos que han buscado y siguen buscando proteger sus vidas y la de sus familias en países del resto del mundo. Esta situación provocada por la violencia estructural, y la falta de garantías del Gobierno colombiano y de las autoridades competentes son un incumplimiento al compromiso establecido.

Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la PAZ (INDEPAZ) en el 2020, desde el 01-01-2020 al 31-12-2020, se registraron 91 masacres con un saldo trágico de 381 colombianos asesinados en 66 Municipios. Y para este año 2021, a la fecha del 28-03-2021, se han registrado 23 masacres con un saldo trágico de 84 víctimas asesinadas. Estos son los tristes indicadores del deterioro de las condiciones de seguridad en Colombia.

Actualmente en Costa Rica, hay colombianos víctimas de la guerra irregular interna de Colombia, con necesidad de Protección Internacional. No solamente son víctimas en Colombia, sino que también son víctimas en el país de acogida. Son personas re victimizadas, minimizadas y dejadas en estado de indefensión. Sufren por el NO reconocimiento de los Gobiernos y de las autoridades competentes, de la guerra que aún persiste en Colombia. El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia con las FARC-EP no debe limitarse a firmas sin compromiso. Colombia está lejos de encontrar la paz en su estado de plenitud.

Es URGENTE, la voluntad estatal. Exigimos la aplicación real de políticas, leyes y prácticas integrales que den una solución de fondo a los colombianos. Pedimos con urgencia reafirmar los principios fundamentales de las normas

internacionales de derechos humanos: el principio de non-refoulement (no devolución) del derecho humanitario y del derecho de los refugiados, que prohíbe la devolución de cualquier persona para evitar enfrentarse a un riesgo real y previsible de persecución, muerte, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas u otros daños irreparables. Requerimos la aplicación de las políticas de protección en favor de las personas bajo el principio pro hominem, y la ausencia de políticas migratorias para lograr una adecuada integración local de los países que firmaron la Convención de Ginebra de 1951.

Reconocemos que los colombianos, cualquiera sea su situación migratoria, contribuimos de manera significativa y positiva al país acogida, generamos prosperidad, conocimientos, aptitudes, innovación y desarrollo sostenible, y que nuestra habilidad de participar e influir en la comunidad en condiciones de igualdad es una parte importante de la dignidad humana.

Este comunicado se suma a las voces de protesta, a las personas que lo quieran leer, a la sociedad en general, a las personas de buena voluntad, a todas las personas que se solidarizan con las víctimas del conflicto armado colombiano, es una denuncia pública y además una forma de sensibilizar a todas las personas a las que va dirigida.

Cada víctima cuenta en este conflicto armado. Los despedazados por minas antipersonas, por los carros bomba, familias desplazadas, destruidas, hombres y mujeres asesinados en los falsos positivos (6402), niños y niñas reclutados ilegalmente para la guerra, niños huérfanos, mujeres viudas, violadas, violentadas, utilizadas como esclavas sexuales.

Es por ello que el día de hoy, 09 DE ABRIL, desde Foro Internacional de Víctimas Capítulo Costa Rica, honramos a todos y a cada uno de los colombianos. Invitamos a la sociedad civil y las organizaciones de la Comunidad Internacional acompañarnos en las justas luchas por defender los derechos, y por una vida digna, con paz duradera para todos.