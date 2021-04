Redacción – Philadelphia Union hinca 1-0 al Monstruo en La Cueva y agudiza mal momento morado, que lleva sus penurias en el torneo nacional a la Concacaf.

Con las bajas de Marvin Angulo, David Guzmán y Esteban Rodríguez, Saprissa hizo frente al juego de ida de octavos de final de Concachampions ante Philadelphia Union.

Los dueños de casa intentaron adueñarse del balón desde el inicio y así poder llevar peligro al marco de la escuadra de la MLS, que mostró gran orden en zona defensiva.

Pese a que todavía están en pretemporada, el Union mostró gran categoría en la cancha, frenaron el ímpetu y ganas de los morados, que se toparon con un club con oficio.

Tanto Bolaños como Colindres carecieron de profundidad para al menos llevar peligro al marco de André Blake, lo cuál aprovecharon los atacantes del Philadelphia.

Jamiro Monteiro fue una pesadilla para la zaga del Monstruo, que le dio facilidades al habilidoso futbolista, que usó sus cualidades para desnudar a los locales.

Esa astucia del jugador nacido en Holanda, fue clave para el Union que sumado a la jerarquía de Alejandro Bedoya manejaron los hilos del partido.

Con un control prácticamente que asfixiante, el equipo de USA puso el 0-1 en el marcador al minuto 33, gracias a un cabezazo descomunal de Kacper Przybyłko.

⚽️ Goal @PhilaUnion!

Kacper Przybylko scores a nice header to take the lead! | #SCCL21 pic.twitter.com/Qo5Ddhfwvs

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 7, 2021