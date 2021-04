Jerarca afirmó que Horizonte Morado con sus socios han cubierto los huecos generados por la perdida de la taquillas

Redacción- El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, niega la venta del Monstruo y más bien anuncia un aumento de inversión.

Los rumores sobre una crisis económica en el cuadro morado fueron disipados por el jerarca del equipo, quien salió a rendir cuentas la tarde de este martes.

Debido a que la escuadra tibaseña no ha logrado cosechar los mejores resultados deportivos en los últimos dos meses.

Mismos en los que ha disputado un total de 11 partidos y no han logrado cosechar ni una sola victoria.

Además de que tan solo en una periodo de 11 días sufrió dos grandes humillaciones, como fue la eliminación de la Concachampions por marcador global de 0-5 y la derrota en el Clásico Nacional por ese mismo resultado.

«Se ha especulado muchísimo sobre eso, eso se ha hablado desde hace seis o siete años, prácticamente desde que entramos, yo me acuerdo de esas preguntas ha sido algo sin parar, ya van 10 años de que escucho que Saprissa está a punto de hundirse, 10 años después estamos apunto de aumentar la inversión en la parte deportiva, de estrenar un centro deportivo, todo eso lo que a mí me parece es que son rumores o chismes infundados».

«Por su puesto que la pandemia ha afectado a muchísimas empresas en Costa Rica, el fútbol no está ajeno a eso y Saprissa ha dejado de percibir millones de millones de millones de dólares, por su puesto que eso nos afecta, pero eso no implica que Saprissa esté en riesgo, porque Saprissa tiene una gran ventaja, que es el grupo de accionistas que es Horizonte Morado que está absolutamente comprometido con el futuro y el presente del equipo, nosotros no andamos diciendo qué se ha hecho y que no se ha hecho durante este tiempo de Horizonte Morado».

«Es imposible perder la mitad de los ingresos millones de dólares y que eso no afecte el tema de utilidades o perdidas, pero esos huecos se han cubierto con apoyo de los socios del Saprissa, con apoyo de Horizonte Morado que le ha inyectado capital al Deportivo Saprissa, le ha inyectado dinero al equipo, no solo para que salga adelante, si no también para dar ese siguiente paso», mencionó Rojas.