Navas arrasó en las votaciones de la UNFP

Redacción – ¡Qué orgullo! Keylor Navas es elegido mejor jugador del mes de marzo en la Liga de Francia, que vio como el tico puso la bandera de Costa Rica en alto.

Luego de las votaciones realizadas por el sindicato de jugadores galos (UNFP), en donde compitió con Armand Laurienté y Amine Gouiri, Navas se llevó el reconocimiento.

Navas obtuvo una una amplia ventaja del 49%. Mientras, que con 35% de loss votos apareció Laurienté del Lorient y 16% del futbolista Amine Gouiri del Nice.

Con su enorme calidad bajo palos, Keylor ha sido punto alto del París Saint Germain que ocupa la segunda posición del torneo galo con 69 puntos en 33 jornadas.

Los parisinos esperan tener un gran cierre de temporada para de esa forma salir campeones de liga nuevamente, por lo que esperan que el tico sea una muralla.

A lo largo de la campaña, Keylor ha gozado de gran regularidad en el club de la capital francesa, donde suma 2070 minutos en 24 fechas, donde ha permitido 15 goles.

Además, se ha dado el lujo de dejar su marco en cero en un total de 14 oportunidades, lo cuál saca a relucir la gran labor del costarricense de 34 años.

Sin duda, las cosas para el equipo de Pochettino no han sido sencillas en Ligue One, no obstante, además de conseguir su pase a cuartos de final de Champions en marzo.

PSG sumó dos victorias y una derrota en la Ligue 1, teniendo a Navas como protagonista, por lo que el tico se ganó competir por el premio al mejor jugador de dicho mes.

Este es el segundo mes al hilo que el PSG se deja el galardón, ya que en el mes de febrero fue elegido Kyliam Mbappé, lo que habla de gran forma de la calidad parisina.

Cabe resaltar, que por primera vez en la historia un tico y una tica son los mejores en la primera división femenina y masculina de Francia.

Esto gracias al trofeo ganado por Melissa Herrera, que ganó el premio a mejor jugador de marzo de la D1 Arkema, gracias a su sensacional nivel con el Stade Reims.