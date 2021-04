Redacción – La delantera nacional, Melissa Herrera, llena de orgullo a toda Costa Rica tras elegida mejor jugadora del mes de marzo de la liga femenina de Francia.

Herrera arrasó en la votaciones de la D1 Arkema, la cuál ha visto como la costarricense ha demostrado su enorme calidad y talento con el Stade de Reims.

La nacional se impuso con un apabullante 70,9 % de los votos a las jugadoras Irene Paredes del PSG con 17,8% y Melvine Malard del Lyon con un 11,3%.

Ese aplanador resultado le dio importante premio a Melissa, que a sus 24 años destaca por su constancia y eficiencia con su club, donde es pieza fundamental.

En lo que va de la temporada, la tica suma dos asistencias y cuatro goles, lo que eleva sus éxitos en la presente campaña, que tiene a su club luchando fuerte en la campaña.

La escuadra de la nacional marcha en la séptima posición de la primera división femenina de Francia con un total de 23 puntos en 18 jornadas.

Los votos de los costarricense fueron claves para el triunfo de Herrera, que aprovechó su perfil de twitter para señalar que el premio ganado no es nada fácil lograrlo.

No tengo palabras de verdad, solo mil gracias a todos por su apoyo. Tener este premio no es nada fácil, gracias a mi equipo porque esto es por ellas.♥️🦾Toda la honra y gloria para Dios.

🇨🇷El Pura vida está en D1 y me siento orgullosa de eso.❤️ https://t.co/AfMlONJkf9

— Melissa Herrera (@meli7herrera) April 14, 2021