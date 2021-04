5.283 personas con adicción se verán afectadas

Redacción – Seis Centros de Atención Integral en Drogas (CAID) del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) tuvieron que cerrarse, a partir del 30 de abril, por recorte de presupuesto a esta entidad.

Por la misma razón, también cierran el Centro de Acogida y la Unidad Móvil.

Centros cerrados:

CAID Alajuela CAID Guápiles CAID Heredia CAID Liberia CAID Pavas CAID Pérez Zeledón Centro de Acogida Cristo Rey Unidad Móvil Gran Área Metropolitana

Aseguran que la interrupción de estos servicios afectará directamente a más de 5.283 personas que tienen alguna adicción a sustancias.

Quieres han acudido a los centros, han recibido atención integral y especializada por parte de los profesionales de cada uno de estos centros de atención.

«Los servicios que se brindan en estos CAID son gratuitos y no se requiere seguro médico, más del 40% de las personas que asisten al IAFA no están aseguradas. La interrupción de estos servicios estaría dejando sin atención a las personas que no pueden costear estos tratamientos y adicionalmente se estaría saturando los centros de salud pública», afirma el director de IAFA, Oswaldo Aguirre.

Para el año 2018, los CAID registraron más de 64.435 atenciones:

33.003 consultas en medicina

14.375 en psicología

14.553 en trabajo social

Consideran que la suspensión de estos servicios se debe tratar como un tema de salud pública, que además «atenta contra los derechos de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas en condiciones vulnerables».

Al no contar con el funcionamiento total de estos centros, la institución afirma que las consultas serían trasladadas los servicios disponibles en el IAFA y a las áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).