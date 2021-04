Redacción. Luego de varios meses de rumores, por fin, Rodolfo Piza, aclara que no luchará por la candidatura del Partido Unidad Social Cristiana, sino que trabajará por el país desde otra trinchera.

Aseguró que participó en el Gobierno de Rafael Ángel Calderón y dijo que siempre apoyó los distintos movimientos sin dejar la condición socialcristiana.

“Como he dicho, he renunciado a ser precandidato del PUSC, pero no a construir una coalición donde se pueda tener un liderazgo consistente en el orden legislativo”, señaló.

Piza planea regresar a Costa Rica para las próximas semanas, posiblemente en mayo, aunque no ha renunciado a su cargo en la Organización de Estados Americanos (OEA). El ex ministro de la Presidencia en la administración de Carlos Alvarado aseguró que volverá a trabajar desde otra trinchera, construido con ideales comunes para sacar adelante a Costa Rica y que por encima de bandera amen a este país.