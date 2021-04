Jerarca dice que nunca se ha escondido desde su puesto

Redacción – Rodolfo Villalobos que trabaja en la Fedefútbol trabaja con mucha pasión, honestidad y amor por el país, con la misión de ver a La Sele bien siempre.

El presidente de la Federación deja claro que siempre ha dado la cara en los momentos difíciles y por ello, dio la cara ante la difícil crisis de la Tricolor.

La Sele no gana un partido desde noviembre del 2019, lo que ha generado gran cantidad de críticas de los ticos para federativos, Rónald González y Douglas Sequeira.

Por ello, Villalobos dice que nadie se ha escondido, debido que todos los que trabajan en la Fedefútbol están orgullosos de formar parte de la misma.

Inclusive, el jerarca señala que desde el 2015 siempre se ha mantenido al tanto de todo y por ello, le aclara a la prensa que tampoco anda escondiendo al timonel patrio.

Esto se da, porque considera como desmedida la crítica, luego de que González no hiciera una conferencia de prensa tras terminado los fogueos ante Bosnia y México.

Rodolfo Villalobos habló en conferencia de prensa y señala que trabaja con amor por Costa Rica, por eso afirma que siempre darán la cara en la Federación.

«No tengo que esconderme de nadie ni de nada, en muchos medios de comunicación se ha hablado que el presidente está escondido y que lo tienen escondido, nosotros hacemos el trabajo con mucha pasión, con mucha honestidad y amor al país.

Más bien, nos sentimos orgullosos de formar parte de la Fedefútbol. Entonces jamás me voy a esconder, así que creo que la mayoría de la prensa tiene mi teléfono y creo que he sido un presidente desde el 2015 con apertura y siempre he dado la cara, los he dado en momentos difíciles como en el 2015 y la di después del papel en Rusia 2018.

He trabajado por lo que tengo. Me parece desmedida la crítica que no hubo conferencia de crítica una vez finalizados los partidos ante Bosnia y México. Nosotros no andamos escondiendo a Rónald González, porque tiene capacidad y necesidad, de dar la cara y dar las explicaciones como nos la da a nosotros. Pedimos comprensión», dijo Rodolfo Villalobos.

La afición pide que Rodolfo Villalobos deje su puesto como presidente, ya que consideran que su período al mando ya pasó y por eso se ocupa un cambio.

Pese al descontento de la gente, Villalobos afirma que está muy fuerte en su puesto y dice que no tiene miedo de nada, porque saben que están trabajando bien.