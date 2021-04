Villalobos no piensa renunciar de su cargo

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, asegura que nunca ha pensado en dar un al lado, debido que esa no es su filosofía de vida y de trabajo.

Villalobos es consciente de la poca popularidad ante los ojos ciudadanía como jerarca de la Federación, todo gracias a los malos resultados patrios.

La Sele no gana desde noviembre del 2019, por lo que los miembros de la Fedefútbol ha sido duramente cuestionados por los ticos, pero especialmente el mandatario.

Para el presidente de la Federación ese malestar de la gente, se da porque hay algunos medios de comunicación que le dan de comer a ese sector de los fanáticos.

Inclusive, el mismo Villalobos dice que entiende la molestia de los costarricenses, ya que conocer a la perfección el dolor que siente la gente por el pésimo nivel de La Sele.

Ante las críticas, Rodolfo señala que le encantan los retos, por lo que pese al mal momento no tirará la toalla ni mucho menos, por lo que no piensa en renunciar.

Además, la cabeza de la Federación asegura que siempre ha dado la cara desde que llegó a la Fedefútbol en 2015, por eso dice que fue reelecto por sus méritos en el cargo.

Rodolfo Villalobos habló en conferencia de prensa y afirma que no es un cobarde, por eso no irá de su puesto como presidente, sumado a sus valores y filosofía se lo impiden.

«La popularidad mía, yo por dicha no quiero ser presidente de la República. Así que yo entiendo que la popularidad va al ritmo de los resultados, más si hay medios de comunicación que le dan de comer a ese sector hasta con faltas de respeto y yo entiendo la molestia de la afición, también es el sector que mayor dolor me provoca.

Sabemos lo que significa el fútbol para los aficionados. Yo jamás he pensando en dar un paso al lado, nunca. Me encantan los retos y estamos en un momento difícil y creo que el que de un paso al lado, cuando la situación se pone difícil es un cobarde.

Hoy estoy sentado acá reelecto, di la cara y demostré, yo creo que no lo voy hacer en un momento como este, porque estoy seguro del compromiso de los jugadores y técnicos, nuestro director deportivo y de la parte administrativa, entonces cuando se siente acuerpado por un equipo de ese tamaño sabe que está cerca que las cosas cambien.

Estoy seguro que cuando los resultados empiecen a cambiar, porque estoy seguro que estamos cerca de eso, ese tema de la popularidad pues uno tiene gente que no me apoya, pero por mi filosofía y forma de ser, jamás y lo doy como un título, jamás he pesando en dar un paso a un lado, esa no es mi filosofía», dijo Villalobos.

Tras estas declaraciones, los detractores de Villalobos tendrán que esperar para verlo fuera de la Fedefútbol, debido que se siente muy cómodo en su cargo.