Los ingresos que recibir Villalobos son de la Concacaf y no de la Fedefútbol

Redacción – Rodolfo Villalobos se confiesa y revela que no tiene salario en su cargo como presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

El presidente de la Fedefútbol dice que la desinformación de la gente es mucha, debido a los malos comentarios que se dan sobre él y su puesto en la prensa tica.

Ante ello, el jerarca dice que su salario no depende de lo que haga en la Fedefútbol, sino que sus ingresos son gracias a lo que recibe de la Concacaf.

La confederación le da un subsidio de $2 mil a presidentes de las federaciones, sumado a su salario como vicepresidente de la misma.

Es por ello, que Rodolfo deja claro que eso es lo que recibe mes a mes, pero de la Fedefútbol no recibe ni un solo colón, con el fin de esclarecer todo que se dice de él.

Incluso, afirma que muchos aficionados le escriben para ofenderlo. Pero no saben la verdad de las cosas, ya que si quisiera estaría de vacaciones y no en la federación.

Pero su amor y pasión por el fútbol es lo que lo tiene muy comprometido al mando de la Fedefútbol desde el 2015. Incluso, afirma que desde el 2018 dejó su otro empleo.

Rodolfo Villalobos habló con el programa 120 minutos de Radio Monumental y señala que no cuenta con ningún tipo de remuneración como mandatario de la Fedefútbol.

«La desinformación que hay porque yo podría estar en mi casa corriendo o andando en bicicleta, porque mi salario no depende de la Federación y yo tengo unos gastos que nos paga Concacaf, sin importar si estas o no en la Federación. Yo dejé mi trabajo para dedicarle tiempo a lo del Mundial 2018 y yo vivo de lo que ganó en Concacaf.

En la Fedefútbol el presidente no tiene salario y yo estoy pero sigo en Concacaf, pero por mi pasión, valores, responsabilidad y pasión, gracias al fútbol de Costa Rica llegue a la vicepresidencia de Concacaf, mi trabajo y mi tiempo se lo doy a la Federación Costarricense de Fútbol a tiempo completo.

Yo llego todos los días a la Federación, a veces llego primero y me voy de último, porque sé de la responsabilidad que tengo. Acá no existe que yo estoy de ahí por el salario, porque podría estar de vacaciones 15 días sin problemas. ¿Viajes? Yo no llegue al fútbol buscando viajes, yo llegué al fútbol como vocal cinco del Santos de Guápiles.

En 2015 me pidieron que le hiciera frente a la Fedefútbol, en un momento que nadie quería ese hueso, lo tomé y fuimos al mundial, también a dos juveniles. Es cierto, que las cosas no han salido como quisiera y como se ha trabajado, como presidente siempre voy a dar la cara. La gente no sabe lo que ha sido la Federación.

La Concacaf da un subsidio para los presidentes de $2 mil y en el presupuesto de la Fedefútbol no hay un colón de salario para el presidente que llegue, eso no existe», afirmó Villalobos al programa 120 minutos de Radio Monumental.

Además, señala que no está en el deporte rey por viajes ni por ningún otro de los factores que lo rodean, por lo que señala que la gente no sabe los sacrificios que hace.