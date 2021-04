Morados suma ocho partidos sin ganar en el torneo

Redacción – El entrenador del Monstruo, Roy Myers, asegura que sinceramente no considera que Saprissa vive una crisis en el presente campeonato nacional.

Los morados viven un momento complicado en el certamen, el cuál confirmaron tras igualar 1-1 ante Pérez Zeledón en La Cueva, lo que agudiza mal momento tibaseño.

Aquel Saprissa de noches mágicas y buenos resultados está en el olvido, ya que el actual plantel carece de ideas, profundidad y reacción dentro del rectángulo de juego.

Eso se refleja en pésimos números, ya que la escuadra tibaseña no gana desde la fecha 9, por lo que encadenan ocho juegos sin ganar (seis empates y dos caídas). La última victoria del Monstruo fue el 21 de febrero, por lo que ya contabilizan un total de 48 días. Esa sequía los llevó a igualar su peor racha, la cuál sellaron en 1986.

Roy Myers habló en conferencia de prensa y dejó claro que el Monstruo no vive una crisis en el torneo, debido que todavía siguen en puestos de clasificación.

«Si digo que sí, es que les gustaría a muchos que dijera. Pero sinceramente no considero que Saprissa vive una crisis, estamos en zona de clasificación y estamos pasando un momento por circunstancias, que siempre he dicho y no quiero poner excusas. Pero no lo quieren aceptar o decir, yo no considero esa palabra crisis», dijo Myers.