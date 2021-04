Después de 43 años de inicio de su construcción, se podrá culminar muy pronto

Redacción- Rodolfo Méndez, ministro del Obras Públicas y Transportes (MOPT), celebró y a la vez anunció que en su administración se culminará con el proyecto de circunvalación.

Méndez expresó la alegría que le embarga haber recibido el aval de la Contraloría General de la República (CGR) este martes.

La CGR autorizó hoy la modificación del contrato para el Diseño y Construcción del Corredor Vial «Circunvalación Norte», Ruta Nacional No. 39, Sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle Blancos (Ent. Ruta Nacional No. 109).

Este aval llega producto de la licitación pública internacional suscrita entre el Consejo Nacional de Vialidad y el Consorcio Estrella – Hernán Solís.

Esta licitación busca incorporar la construcción de la Unidad Funcional V, por un monto de $59.996.879 dólares y por un plazo de 18 meses.

¿Qué se autoriza?

Se autoriza la modificación del contrato para el Diseño y Construcción del Corredor Vial “Circunvalación Norte”, para así garantizar la conectividad completa del corredor vial Circunvalación Norte.

La Administración debe gestionar las expropiaciones de las propiedades pendientes lo más pronto posible y procurar «que las mismas no se conviertan en un obstáculo para concluir el proyecto en el plazo propuesto y así no generar mayores costos», señaló la CGR.

Además, esta deberá adoptar las medidas necesarias para contar con la supervisión que garantice la correcta ejecución de la construcción de la Unidad Funcional V.