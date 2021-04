Diferencia de puntos entre los dos equipos es de 18 puntos

Redacción- Víctor Cordero acepta que números que registra La Liga en el presente Clausura 20211 aplastan y dejan en ridículo a Saprissa.

El gerente deportivo del Monstruo deja en claro que la actualidad que vive el equipo tibaseño no es normal.

Además de que cree que esto no debe ocurrirle ni al actual plantel morado y tampoco para el de años anteriores.

Por su parte, el exdefensor morado deja en claro que entiende la frustración que sienten los aficionados del equipo.

Quienes no celebran una victoria desde el pasado 21 de febrero, desde entonces registran una sequía de 11 juegos sin poder ganar.

Lo que ha generado que caigan hasta la séptima posición de la tabla justo en la recta final del torneo de Clausura 2021.

«Yo no puedo ir en contra de los números que marcan la realidad actual y estamos lejos de quien es el líder, Alajuelense, entonces hay que aceptar esa situación, hay que enfrentarla y hay que afrontarla, hay que luchar contra eso, no nos queda de otra, aquí no hay tiempo ni siquiera para lamentar, estamos dolidos, molestos».

«Entendemos la frustración de nuestra afición, porque esto no es normal ni debe ocurrirle, no debe ocurrirle al Saprissa presente ni al Saprissa de otros tiempo, esto no es normal, esto es una situación que simplemente ahora tenemos que buscarle las soluciones y las respuestas a un tema que hoy por hoy quizá no la tenemos».

«No hay ningún tipo de excusa, simplemente aceptar que nos pasaron por encima y que tenemos que prepararnos para que esto no vuelva a suceder en el futuro», indicó Cordero.