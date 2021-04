Saprissa vive su segunda peor racha de su historia

Redacción – El gerente deportivo morado, Víctor Cordero, asegura que una racha no borra la grandeza del Saprissa a lo largo de los 85 años de historia.

Cordero es consciente del mal momento que atraviesa el cuadro morado, pero deja claro que eso no va quitar los 35 títulos nacionales y demás trofeos ganados por el club.

Este argumento del directivo no ha caído bien en el saprissismo, que considera que no es apto para la crisis que vive la institución, que no gana desde el 21 de febrero.

Los morados viven su segunda peor racha de su historia, luego de que encajaran 10 juegos sin ganar, de los cuáles ocho son de torneo nacional y dos de la Concacaf.

Sumado a ello, el equipo tibaseño hizo el ridículo en el torneo regional tras quedar eliminado ante el Philadelphia Union de la MLS con un global de 5-0.

Es por ello, que Cordero no es esconde que está dolido y apesadumbrado por la complicada situación que vive el cuadro más ganador del país.

Víctor Cordero habló en conferencia de prensa y señala que pese al momento del club, en la directiva no se sienten derrotados, por eso asume toda la responsabilidad.

«Me siento totalmente responsable, no solo porque nombro al entrenador sino que también a los jugadores, entonces si me siento totalmente responsable. Me siento apesadumbrado como cualquier saprissista, como todos los saprissistas, dolido.

De verdad apesadumbrado y en ningún derrotado, siempre pensando en que si se quiere hacer hincapié en rachas y en este tipo de situaciones, lo que si puedo decir que es que una racha no borra la grandeza del Saprissa en 85 años de historia, no se borra por unos malos resultados de unos partidos», afirmó Cordero.

Aunque dio la cara a la prensa este 15 de abril, la afición morada no confía en todo lo dicho por Cordero, ya que puso más énfasis en poner excusas que soluciones.