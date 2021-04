Redacción – El veterano volante costarricense, Celso Borges, estalla en júbilo tras valioso gol en victoria por 2-1 del Deportivo La Coruña ante el Numancia.

Como es costumbre, Borges fue titular con el cuadro gallego en el Estadio Riazor, que vio como el «Dépor» tomó la iniciativa desde los primeros minutos.

Esa intensidad y ganas del Deportivo dieron buenos réditos, ya que encontraron los espacios que dejados por el Numancia, los cuáles fueron aprovechados por el club del tico.

Borges mostró su jerarquía dentro de la cancha y al minuto 22, el nacional se lució con un cabezazo espectacular para poner el 1-0 en el marcador.

🇨🇷 Marca Celso Borges @CelsoBorgesCR para o @RCDeportivo no partido decisivo diante do @cdnumancia

⏱️ Media hora do primeiro tempo e vai en vantaxe o cadro coruñés pic.twitter.com/c618M99gTK

— En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) April 18, 2021