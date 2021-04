Redacción – El volante costarricense, Elías Aguilar, sobresale con gol en valioso triunfo por 1-3 del Incheon United en la primera división de Corea del Sur.

Aguilar fue titular en el duelo de visita de su club en el Seongnam en la K-League One, que ver a calidad del formado en Herediano desde hace varias campañas.

Con su número 10 en la espalda, el tico fue el encargado de mover los hilos de juego del Incheon que llegó a este compromiso con la misión de ganar.

Es por ello, que Aguilar y compañía lograron romper el cerrojo del rival hasta el minuto 55, gracias a un gol obra del brasileño Negueba para el 0-1.

Ese tanto motivó al Incheon que al minuto 69, apareció Kim Hyun para el 0-2. Seongnam reaccionó y puso el 1-2 al minutos al minuto 71 con gol de Kim Min.

🎥 HIGHLIGHTS | Seongnam FC FC 1-3 Incheon United

🔵⚫️ A series of headed goals and a penalty resulted in Jo Sung-hwan's side claiming victory on the road.#KLeague | #K리그 | #SFCvINC pic.twitter.com/LlnkmqWIzi

— K League (@kleague) April 21, 2021