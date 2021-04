Redacción – El delantero nacional, Marco Ureña, brilla con fantástica asistencias en empate de 2-2 del Central Coast Mariners en la primera división en Australia.

Como es costumbre, Ureña fue estelar en el duelo de visita de los Mariners ante el Western Sidney Wanderers en la acción de la jornada 26 de la A-League.

Medios australianos se deshacen en elogios hacia el oriundo de Acosta, que desde el inicio se vio bastante participativo en labores de ofensiva y defensiva en el club.

Esa garra le han valido elogios a Ureña de parte de los fanáticos del Central Coast, que vieron como el tico se lució con un extraordinario pase para el gol de Matt Simon.

The feed from @MarcoUrenaCR and the finish from Simmo 😍😍 #WSWvCCM #CCMFC #WontBackDown@FoxFootball pic.twitter.com/gdbLlWcfrh

— Central Coast Mariners (@CCMariners) April 6, 2021