Morados vive una de sus peores crisis de la historia

Redacción – El entrenador nacional, Hernán Medford, no se guarda nada tras señalar que el ADN de poder y orgullo no se ve en el actual plantel del Deportivo Saprissa.

Medford crítica con todo la falta de compromiso del cuadro morado, que vive una de sus peores crisis de la historia, debido que no ganan desde el 21 de febrero.

Los tibaseños ya contabilizan 11 partidos sin festejar un triunfo, por lo que los cuestionamientos hacia los jugadores han ido en aumento fecha a fecha.

Para el ex-timonel del Monstruo, tenía mucho tiempo sin ver un equipo sin alma y sentimiento saprissista, lo cuál lo tiene muy preocupado ante lo que vive la institución.

El Pelícano tiene varios días de estar sin trabajo tras salir del Cartaginés, por lo que no descarta volver a la casa morada si la directiva se contacta con él.

Hernán Medford se refirió al club morado en el programa «Contragolpe» de TD Más, donde recordó que estuvo en malos ratos del club, pero tenía mucho sin ver esa actitud.

«El ADN de Saprissa ese poder y orgullo la verdad es que no está, yo veo a los jugadores con poca actitud, esa parte que le hace falta que no están teniendo, yo voy a decir algo que años de años que no veía eso, a mí me ha tocado estar en Saprissa en un momento que no andaba bien deportivamente, pero esto no lo veía hace tiempo. Esta actitud y el 0-5 ante Alajuelense, es histórico», afirmó Medford.

Pero todo no queda ahí, ya que el «Pelícano» dijo que hay varios jugadores que les queda grande la camisa morada, lo cuál habla de la mala situación de la institución.