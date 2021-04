Redacción- La simpática Natalia Rodríguez llora al volver a montarse en bicicleta tras accidente en su pierna.

La presentadora compartió en sus redes el emotivo video donde muestra que puede usar una bicicleta tras meses de terapias en su pierna.

Rodríguez comentó a este medio que ella sufrió bastante cuando se subía a una bicicleta y no lograba dar pedal.

«He recibido gran cantidad de mensajes bonitos de mis seguidores. Todos me entienden, la mayoría ha tenido alguna lesión, algún accidente y saben que cualquier movimiento por más tonto que sea o «sencillo», es un gran logro por que por alguna razón lo perdiste y ahora se valora más cualquier cosa que haga tu cuerpo», dijo Natalia.

Rodríguez agregó que «el ejercicio siempre debe de existir desde la escuela nos enseñan en educación física a movernos, en Costa Rica el estilo de vida no es sedentario, entonces de alguna manera nos mantenemos en movimiento constante, lo que si motivó es a que por que tengas alguna lesión o accidente no se de por vencido e intenta hasta que lo logres, mi estilo de vida no es ser «fit» es mantenerse en movimiento y disfrutar la vida».

Hace unos años Natalia Rodríguez pasó una Navidad diferente tras sufrir accidente en su casa y tener que acudir al hospital para realizarse una cirugía.

Natalia ha manifestado que la operación duró 3 horas y que le ligaron la arteria, reparación de músculos y de un nervio de la pierna izquierda.